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В Пензе на Масленицу впервые организуют контактный зоопарк с козами и курами

17:35 | 05.03.2019 | Общество

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Пенза, 5 марта 2019. PenzaNews. Контактная выставка животных, обычно содержащихся в подсобных хозяйствах, будет впервые организована в пензенском зоопарке на Масленицу в предстоящее воскресенье, 10 марта.

В Пензе на Масленицу впервые организуют контактный зоопарк с козами и курами

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Первый раз в этом году мы открываем «сельский дворик», где можно будет увидеть и потрогать животных контактных — коз, кур и всех остальных. До этого у нас [такого] не было», — сказал директор зоопарка Андрей Воскресенский в ходе пресс-конференции, состоявшейся в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского во вторник, 5 марта.

Он напомнил, что по просьбе посетителей на празднике сожгут два чучела — для детей с родителями в 12.00 и для в взрослых в 14.00

Андрей Воскресенский отметил, что будет предусмотрена развлекательная программа с конкурсами и призами.

«Можно будет покататься на пони, на лошадях», — добавил он.

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