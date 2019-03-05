Ольга Изранова сменила Елену Краличкину на посту председателя пензенского совета женщин Общество

Пенза, 5 марта 2019. PenzaNews. Руководитель группы компаний «Моторные технологии» Ольга Изранова сменила директора лицея №55, почетного работника общего образования РФ Елену Краличкину на посту председателя совета женщин при главе города Пензы.

Фото: Pgduma.ru

«Свою общественную деятельность в составе совета женщин я не прекращаю. Мой уход с поста председателя обуславливается вопросами, которые на настоящий момент имеют для меня первоочередное значение», — пояснила Елена Краличкина в ходе заседания, состоявшегося во вторник, 5 марта.

Новым куратором совета женщин стал заместитель главы Пензы на непостоянной основе, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин.

Ранее эти функции выполнял заместитель главы города на постоянной основе Иван Краснов, сообщает пресс-служба гордумы.