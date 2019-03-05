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Стоимость проезда до дач останется прежней при наличии карты члена СНТ — мэр Пензы

19:43 | 05.03.2019 | Общество

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Пенза, 5 марта 2019. PenzaNews. Стоимость проезда в дачных автобусах Пензы останется на прежнем уровне при предъявлении пассажиром транспортной карты члена садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ). Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев в преддверии старта дачного сезона 2019 года.

Стоимость проезда до дач останется прежней при наличии карты члена СНТ — мэр Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он отметил, что стоимость не растет уже пятый год.

«Многие пензенцы активно занимаются садоводством — у нас более 200 СНТ», — написал глава администрации города на своей странице в Facebook во вторник, 5 марта.

При этом Виктор Кувайцев не уточнил, сколько будет стоить проезд в дачных автобусах при оплате наличными.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2018 году в границах 0 пояса (до 6 км) одна поездка в дачном автобусе обходилась владельцу транспортной карты члена СНТ в 18 рублей.

Для 1–4 поясов стоимость составляла от 30 до 45 рублей.

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