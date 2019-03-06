Дачный сезон стартует в Пензе 20 апреля Общество

Пенза, 6 марта 2019. PenzaNews. Перевозка пассажиров по дачным маршрутам будет осуществляться в Пензе с 20 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

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«Работа автобусов будет организована по 21 сезонному маршруту в количестве 32 единиц подвижного состава», — уточнили в мэрии.

В пресс-службе пояснили, что с 20 апреля до 1 июня и с 1 сентября до окончания сезона транспорт будет ходить три раза в неделю — по средам, субботам и воскресеньям, а летом — с 1 июня до 1 сентября — к этим дням добавится пятница.

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Стоимость проезда до дач останется прежней при наличии карты члена СНТ — мэр Пензы

«Ожидается, что стоимость проезда за наличный расчет для лиц, не имеющих карты [члена СНТ], увеличится», — отметили в мэрии.

Ранее глава администрации Пензы Виктор Кувайцев сообщил, что стоимость проезда в дачных маршрутах для пассажиров, у которых есть карта члена СНТ, не изменится, причем она держится на одном уровне с 2015 года.

Для первого пояса стоимость составит 30 рублей, для второго — 35 рублей, для третьего — 40 рублей, для четвертого — 45 рублей.

Для приобретения персонифицированной карты члена садоводческого некоммерческого товарищества необходимо обращаться с книжкой члена СНТ в МУП «Арцис».