Пензенский обком КПРФ отреагировал на информацию о продаже памятника Дзержинскому Общество

Пенза, 6 марта 2019. PenzaNews. Представители пензенского обкома КПРФ отреагировали на информацию о том, что открытое акционерное общество «Российские железные дороги» намеревалось провести аукцион по продаже принадлежащих «РЖД» объектов недвижимого имущества, среди которых оказался памятник Феликсу Дзержинскому.

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«Пензенские коммунисты обеспокоены судьбой памятника Ф.Э. Дзержинскому и убеждены, что продажа объектов культуры и истории недопустима», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой обкома Компартии России.

В нем добавляется, что продажа памятника может повлечь за собой «необратимые последствия», включая его демонтаж и ликвидацию.

«Первый секретарь пензенского областного комитета КПРФ, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев потребовал от министерства культуры и туризма Пензенской области защитить памятник от любых посягательств», — отмечается в тексте.

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В сообщении подчеркивается, что если «РЖД» возобновит аукцион по продаже памятника Феликсу Дзержинскому, пензенские коммунисты начнут сбор средств для его покупки.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 9 января 2019 года ОАО «РЖД» в лице филиала – Куйбышевской железной дороги объявило аукцион по продаже объектов недвижимого имущества — памятника Феликсу Дзержинскому и земельного участка площадью более 1,9 тыс. кв. метров в районе улиц Московской и Октябрьской.

Начальная цена составляла 1 млн. 150 тыс. 1 рубль 20 копеек, в том числе земельного участка — 1 млн. 150 тыс. рублей.

Аукцион был назначен на 12 марта, а затем перенесен на 16 апреля.

5 февраля «РЖД» уведомило потенциальных покупателей о его отмене.