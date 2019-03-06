В Пензе травмированная раздвижными дверьми покупательница отсудила 260 тыс. рублей Общество

Пенза, 6 марта 2019. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы частично удовлетворил исковые требования женщины, травмированной раздвижными автоматическими дверьми торгового центра «Зима» на улице Ульяновской.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно материалам дела, инцидент произошел 26 июня 2018 года, когда покупательница заходила в магазин.

В какой-то момент двери начали быстро закрываться. Женщина получила удар в правое плечо и оказалась отброшена в сторону, после чего ее с силой ударила левая дверца. Потерпевшая потеряла равновесие, упала и не смогла подняться.

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Бригада скорой медицинской помощи доставила покупательницу в больницу, где у нее был диагностирован закрытый оскольчатый фрагментарный перелом левой плечевой кости со смещением.

Женщина просила взыскать в счет компенсации морального вреда 500 тыс. рублей, однако суд снизил эту сумму до 260 тыс. рублей. Выплатить ее должно ООО «Империя Консалтинг» как арендатор, который несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам.

«Решение в законную силу не вступило», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы.