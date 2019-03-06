В центре Пензы 7–10 марта будут действовать ограничения для транспорта Общество

Пенза, 6 марта 2019. PenzaNews. Временная схема дорожного движения вблизи площади имени В.И. Ленина утверждена в Пензе.

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Как сообщает пресс-служба городской администрации, в предстоящий четверг, 7 марта, с 6.00 до 12.00 планируется ограничить стоянку со стороны здания регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России. Это связано с необходимостью проведения уборки территории.

Аналогичные ограничения будут действовать с этого дня и до утра 10 марта в период с 22.00 до 7.00.

Ожидается, что 8, 9 и 10 марта на площади имени В.И. Ленина в Пензе будет действовать ярмарка товаров местных производителей.

Кроме того, 10 марта по поручению мэра Виктора Кувайцева там будут организованы праздничные мероприятия по случаю Масленицы.