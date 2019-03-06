Площадь Ленина все же будет задействована во время гуляний на Масленицу в Пензе Общество

Пенза, 6 марта 2019. PenzaNews. Обновленная площадь имени В.И. Ленина в Пензе будет задействована при проведении праздничных мероприятий по случаю Масленицы, как это ранее предлагал мэр Виктор Кувайцев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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Планируется, что уже в пятницу, 8 марта, там начнет работу ярмарка товаров местных производителей. Сделать на ней покупки жители смогут в течение трех дней.

В воскресенье, 10 марта, на площади имени В.И. Ленина пензенцев ждет развлекательная программа. Будут организованы игры и конкурсы, а также показаны концертные номера.

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Мероприятия начнутся в 11.00 и продлятся до 16.00.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 26 февраля в ходе совещания в администрации Пензы мэр Виктор Кувайцев предложил включить площадь имени В.И. Ленина в число мест проведения праздничных мероприятий на Масленицу. Он выразил уверенность в том, что там можно организовать концертную программу и театрализованное представление.

5 марта в ходе пресс-конференции, состоявшейся в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского, начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина проинформировала, что площадь не будет задействована во время праздника.