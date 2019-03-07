В Пензенской области по итогам операции «Снегоход» назначено более 100 тыс. рублей штрафов Общество

Пенза, 7 марта 2019. PenzaNews. Штрафы на общую сумму 105,5 тыс. рублей назначены в Пензенской области в результате профилактической операции «Снегоход–2019», направленной на обеспечение безопасности движения и охраны окружающей среды при эксплуатации самоходных машин, которая проходила в течение почти трех месяцев.

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Сумма штрафов возросла более чем на 8 тыс. рублей, по сравнению с аналогичной операцией прошлого года.

За время проведения профилактической акции проверено 678 единиц внедорожной техники, что на 39 больше, чем годом ранее. В ходе проверок выявлено 120 самоходных машин, которые владельцы эксплуатировали с нарушением периодичности прохождения технического осмотра, что на 35% больше, чем зимой 2017–2018 годов. В 44 случаях машины эксплуатировались с нарушением правил регистрации.

Привлечено к административной ответственности 164 водителя самоходных машин.

Основными нарушениями остаются эксплуатация без удостоверения тракториста-машиниста или с отсутствием разрешительной категории, а также с нарушением периодичности прохождения техосмотра, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.