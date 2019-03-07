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Еще 10 пензенских многодетных семей получат выплату на улучшение жилищных условий

12:26 | 07.03.2019 | Общество

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Пенза, 7 марта 2019. PenzaNews. Десять многодетных семей Пензенской области дополнительно получат социальную выплату на улучшение жилищных условий в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтруда.

Еще 10 пензенских многодетных семей получат выплату на улучшение жилищных условий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Это стало возможным благодаря перераспределению субвенций, передаваемых из регионального бюджета органам местного самоуправления.

Данной мерой социальной поддержки воспользуются по три семьи из Бессоновского и Городищенского районов, по одной — из Каменского, Малосердобинского, Пензенского и Тамалинского.

С 2004 по 2018 годы 2 тыс. 167 семей Пензенской области улучшили свои жилищные условия в рамках региональной программы, из них в 2018-м данным правом воспользовались 73 семьи.

С 1 января 2019 года упрощен порядок предоставления выплаты на улучшение жилищных условий многодетным семьям.

В январе данная мера государственной поддержки в рамках региональной жилищной программы была предоставлена 57 многодетным семьям.

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