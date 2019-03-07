В Пензе состоялась церемония вручения медалей «Материнская доблесть» Общество

Пенза, 7 марта 2019. PenzaNews. Медали «Материнская доблесть» вручены жительницам Пензенской области, воспитавшим троих и более детей, в ходе торжественной церемонии в киноконцертном зале «Пенза», состоявшейся накануне Международного женского дня, 7 марта.

Фото: Pnzreg.ru

Всего на мероприятие были приглашены более 1,5 тыс. жительниц региона, внесших весомый вклад в развитие экономики, здравоохранения, образования, культуры и социальной сферы.

Их поздравил губернатор Иван Белозерцев.

Он отметил, что на реализацию в Пензенской области нацпроектов «Демография», «Здравоохранение» и «Образование» за три ближайших года будет направлено более 18 млрд. рублей.

«Сегодня в России проводится политика, которая направлена на популяризацию материнства и детства. Мы хотим, чтобы женщина гордилась тем, что она является мамой. Пусть счастье и любовь ваших детей сопутствуют вам каждый день, каждый час и каждую минуту», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в преддверии 8 марта было принято решение о награждении 54 многодетных жительниц Пензенской области медалями «Материнская доблесть» II и III степеней.

Всего со времени учреждения награды в 2007 году в Пензенской области медалью «Материнская доблесть» награждены 17 тыс. 22 многодетные матери. 39 их них отмечены наградой I степени — за воспитание 10 и более детей. Медаль II степени получили 2 тыс. 8 многодетных матерей, родивших и воспитавших пятерых и более детей. Остальные удостоены награды III степени за рождение и воспитание троих и более детей.

Женщинам, награжденным медалями «Материнская доблесть», предоставляются меры поддержки, аналогичные тем, что оказываются ветеранам труда.