EN
01:41:38 Четверг, 7 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Перерасчет доплат пензенским пенсионерам планируется произвести к июлю

18:19 | 06.03.2019 | Общество

Печать

Пенза, 6 марта 2019. PenzaNews. Органы Пенсионного фонда России планируют к июлю 2019 года произвести перерасчет доплат неработающим пенсионерам в случае внесения изменений в ст. 12.1 федерального закона «О государственной социальной помощи», которое поддержано депутатами Законодательного собрания региона. Об этом сообщил управляющий отделением ПФР по Пензенской области Михаил Буданов.

Перерасчет доплат пензенским пенсионерам планируется произвести к июлю. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Согласно предварительным подсчетам, в случае принятия рассматриваемого законопроекта, численность получателей социальной доплаты к пенсии увеличится на 16 тыс. человек Это те пенсионеры, у которых в декабре 2018 года общая сумма материального обеспечения была меньше величины прожиточного минимума на 2019 год — 8 тыс. 404 рублей, но с учетом индексации пенсии с 1 января 2019-го право на установление социальной доплаты у них было утрачено», — пояснил он, выступая на 18-й внеочередной сессии регионального парламента в среду, 6 марта.

Михаил Буданов добавил, что в случае изменения федерального законодательства расходы на эти цели увеличатся в Пензенской области на 332 млн. рублей.

Читайте также

Буданов объяснил, как вырастут доходы пенсионеров после изменения федерального закона

«Общая численность пенсионеров, которые получат увеличение с 1 января 2019 года, составит около 60 тыс. человек. [...] Средний размер увеличения будет составлять 450–500 рублей, но надо сказать, что размер прибавки будет индивидуален в зависимости от ситуации, которая будет складываться у каждого пенсионера. Органы Пенсионного фонда произведут перерасчет и выплату прибавки до 1 июля 2019 года в беззаявительном порядке, в том числе с учетом индексации социальной пенсии с 1 апреля, предположительно, на 2%», — сказал он.

Михаил Буданов подчеркнул, что перерасчет будет достаточно сложным, так как специалистам предстоит учесть большое количество индивидуальных особенностей.

Загрузка...
Читайте также
Семья из разрушающегося дома на Краснова неоднократно жаловалась на протекающую крышу В Пензе следователи проверят информацию о детях, оставленных на улице без верхней одежды
В Пензе поддержали федеральный законопроект о доплатах неработающим пенсионерам Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при покупке стиральной машинки
В центре Пензы 7–10 марта будут действовать ограничения для транспорта В Пензе травмированная раздвижными дверьми покупательница отсудила 260 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама