Перерасчет доплат пензенским пенсионерам планируется произвести к июлю Общество

Пенза, 6 марта 2019. PenzaNews. Органы Пенсионного фонда России планируют к июлю 2019 года произвести перерасчет доплат неработающим пенсионерам в случае внесения изменений в ст. 12.1 федерального закона «О государственной социальной помощи», которое поддержано депутатами Законодательного собрания региона. Об этом сообщил управляющий отделением ПФР по Пензенской области Михаил Буданов.

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«Согласно предварительным подсчетам, в случае принятия рассматриваемого законопроекта, численность получателей социальной доплаты к пенсии увеличится на 16 тыс. человек Это те пенсионеры, у которых в декабре 2018 года общая сумма материального обеспечения была меньше величины прожиточного минимума на 2019 год — 8 тыс. 404 рублей, но с учетом индексации пенсии с 1 января 2019-го право на установление социальной доплаты у них было утрачено», — пояснил он, выступая на 18-й внеочередной сессии регионального парламента в среду, 6 марта.

Михаил Буданов добавил, что в случае изменения федерального законодательства расходы на эти цели увеличатся в Пензенской области на 332 млн. рублей.

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«Общая численность пенсионеров, которые получат увеличение с 1 января 2019 года, составит около 60 тыс. человек. [...] Средний размер увеличения будет составлять 450–500 рублей, но надо сказать, что размер прибавки будет индивидуален в зависимости от ситуации, которая будет складываться у каждого пенсионера. Органы Пенсионного фонда произведут перерасчет и выплату прибавки до 1 июля 2019 года в беззаявительном порядке, в том числе с учетом индексации социальной пенсии с 1 апреля, предположительно, на 2%», — сказал он.

Михаил Буданов подчеркнул, что перерасчет будет достаточно сложным, так как специалистам предстоит учесть большое количество индивидуальных особенностей.