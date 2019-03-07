Около 22% респондентов назвали романтический вечер лучшим подарком на 8 Марта Общество

Пенза, 7 марта 2019. PenzaNews. 21,6% респондентов считают романтический вечер самым лучшим подарком для женщин на 8 Марта. Таковы результаты проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 19 февраля по 6 марта 2019 года опроса, в котором приняли участие 500 пользователей из Пензенской области.

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17,8% проголосовавших (89 пользователей) выбрали ответ «Подарочный сертификат».

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Свое предпочтение вариантам «Открытка», «Парфюмерия» и «Одежда и аксессуары» отдали 15,4% участников опроса (77 пользователей), 12% (60 пользователей) и 7,2% (36 пользователей) соответственно.

За ответ «Другое» проголосовали 13,8% респондентов (69 пользователей).

В пользу смартфона как подарка высказались лишь 4,6% участников (23 пользователя).

Затруднились ответить на предложенный вопрос 7,6% проголосовавших (38 пользователей).

Аналогичный опрос на сайте ИА «PenzaNews» проводился в феврале–марте 2017 года. Тогда за вариант «Романтический вечер» свои голоса отдали более 31% респондентов.