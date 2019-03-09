Общественники оценят работу более 20 пензенских организаций соцобслуживания Общество

Пенза, 9 марта 2019. PenzaNews. Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания населения Пензенской области проанализирует в 2019 году работу 22 учреждений, что составляет примерно треть от общего числа. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтруда.

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По итогам независимой оценки качества будет утвержден рейтинг организаций, а также выработаны рекомендации по улучшению качества условий оказания услуг.

Принять участие в мониторинге может любой житель Пензенской области. Оставить отзыв о работе учреждений можно, заполнив интерактивную анкету на сайте Минтруда Пензенской области или организации либо такой же опросник на бумажном носителе.

Мнение граждан будет учтено при выработке предложений по улучшению качества работы организаций соцобслуживания.

В Пензенской области действует около 60 организаций социального обслуживания — муниципальных, районных, региональных и частных. Анализ работы каждой из них проводится раз в три года.

По итогам 2018 года лучшие результаты показали мокшанский психоневрологический интернат, сурский дом-интернат для престарелых и инвалидов и бековский пансионат ветеранов войны и труда.