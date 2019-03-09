Ушел из жизни пензенский фотограф Виктор Сильнов Общество

Пенза, 9 марта 2019. PenzaNews. Известный пензенский фотограф Виктор Сильнов скончался на 70-м году жизни.

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«Ушел из жизни фотохудожник с большой буквы. Выражаем соболезнование родным и близким», — говорится в сообщении на сайте Международной федерации фотографического искусства (FIAP).

В нем уточняется, что церемония прощания с Виктором Сильновым состоится в ритуальном зале горбольницы №6 в предстоящее воскресенье, 10 марта, в 12.00.

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Виктор Сильнов был членом Союза журналистов России, обладателем ряда почетных званий — художника Международной федерации фотоискусства, «Artiste FIAP», «Мастер Fotoart» и других.

Участвовал во многих выставках и конкурсах.

В конце 2018 года вошел в число лучших по итогам IV конкурса Русского географического общества (РГО) «Самая красивая страна» в номинации «Россия в лицах» благодаря снимку «Взгляд победителя».

В январе 2019 года был удостоен благодарности губернатора.