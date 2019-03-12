Пенза присоединится к всероссийскому фестивалю «Крымская весна»

Они будут посвящены пятой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
«В рамках празднования запланированы литературные чтения, музыкальные фестивали, концерты, научно-популярные лекции, выставки, презентация крымских товаров и спортивно-массовые мероприятия», — сообщили ИА «PenzaNews» в департаменте информационной политики и СМИ Пензенской области.
Ожидается, что к фестивалю присоединятся художественные и музыкальные школы, образовательные организации, театры, парки и библиотеки.
Кроме того, в школах пройдут тематические уроки.
Предполагаются, что аналогичные мероприятия будут организованы в других городах России.
В Москве торжества пройдут на 13 площадках. С соответствующей инициативой выступила Общественная палата России, а власти столицы ее поддержали. Программа мероприятий будет включать в себя презентацию туристических брендов полуострова. Запланированы дегустации, ярмарки и джазовый фестиваль, аналогичный тому, что проходит в Коктебеле. Полная программа размещена на сайте мероприятия.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter