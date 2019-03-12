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Пенза присоединится к всероссийскому фестивалю «Крымская весна»

15:49 | 12.03.2019 | Общество

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Пенза, 12 марта 2019. PenzaNews. Серия культурно-массовых мероприятий, организованных в рамках всероссийского фестиваля «Крымская весна», пройдет в Пензе с 14 по 18 марта.

Пенза присоединится к всероссийскому фестивалю «Крымская весна». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Они будут посвящены пятой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

«В рамках празднования запланированы литературные чтения, музыкальные фестивали, концерты, научно-популярные лекции, выставки, презентация крымских товаров и спортивно-массовые мероприятия», — сообщили ИА «PenzaNews» в департаменте информационной политики и СМИ Пензенской области.

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Ожидается, что к фестивалю присоединятся художественные и музыкальные школы, образовательные организации, театры, парки и библиотеки.

Кроме того, в школах пройдут тематические уроки.

Предполагаются, что аналогичные мероприятия будут организованы в других городах России.

В Москве торжества пройдут на 13 площадках. С соответствующей инициативой выступила Общественная палата России, а власти столицы ее поддержали. Программа мероприятий будет включать в себя презентацию туристических брендов полуострова. Запланированы дегустации, ярмарки и джазовый фестиваль, аналогичный тому, что проходит в Коктебеле. Полная программа размещена на сайте мероприятия.

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