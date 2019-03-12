Минстрой России оценил работу по формированию комфортной среды в Пензенской области Общество

Пенза, 12 марта 2019. PenzaNews. Пензенская область заняла 22 место в рейтинге регионов России, составленном министерством строительства и ЖКХ РФ на основе данных о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году.

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Из 122 возможных баллов регион набрал 57.

Лидером стала Московская область, получившая 82 балла. На втором месте расположилась Тульская область, у которой 81 балл, а третье поделили Калужская область и Красноярский край, набравшие по 80 баллов.

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При подготовке рейтинга было использовано 28 критериев. Среди них — принятие муниципальных программ в установленные сроки, процент освоения денежных средств федерального бюджета, наличие центра компетенций, а также количество представленных на конкурс реализованных в 2018 году проектов по благоустройству общественных территорий.

Комментируя полученные результаты, глава Минстроя России Владимир Якушев напомнил, что в прошлом году были благоустроены 19 тыс. дворов, 4 тыс. общественных территорий и 202 парка.

«Мы получили хорошие отзывы от наших сограждан. На территориях создаются современные общественные пространства, люди довольны появлению новых скверов, парков, куда можно прийти погулять, провести время. Города начинают менять свое лицо», — цитирует министра пресс-служба федерального ведомства.