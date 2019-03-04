В Пензе в рейтинговом голосовании вновь победил проект благоустройства набережной Общество

Пенза, 4 марта 2019. PenzaNews. Большинство участников рейтингового голосования по определению общественной территории, которая будет благоустроена в Пензе в первоочередном порядке с привлечением средств федерального бюджета в рамках формирования комфортной городской среды, поддержали набережную реки Суры.

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По данным пресс-службы мэрии, проект, которым предусмотрено выполнение работ в рамках третьего этапа реконструкции, получил в свою поддержку 29 тыс. 284 голоса.

Второе место заняла Фонтанная площадь. Проект ее благоустройства поддержали 18 тыс. 795 человек.

Третий результат показала Соборная площадь с результатом 15 тыс. 395 голосов.

Значительно меньшее число жителей отдали предпочтение четырем скверам: за дворцом единоборств «Воейков» — 7 тыс. 740, имени А.С. Пушкина — 4 тыс. 849, на улице Славы — 4 тыс. 480 и «Копилка пословиц» — 3 тыс. 161.

Свое мнение относительно тех проектов, которые необходимо реализовать в первоочередном порядке, выразили более 44 тыс. человек. У каждого из них была возможность выбрать до трех вариантов.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», рейтинговое голосование по выбору общественной территории в рамках реализации проекта по формированию комфортной городской среды впервые проводилось в Пензе в 2018 году. Тогда жителям на выбор было предложено пять мест: набережная реки Суры, площадь имени В.И. Ленина, Соборная площадь, сквер вблизи дворца единоборств «Воейков» и территория детского сада №96.

Всего в рейтинговом голосовании приняли участие более 30 тыс. человек. Большинство — около 78% — поддержали проект благоустройства набережной реки Суры.

В 2019 году на рейтинговое голосование, которое было организовано 1 марта, выставили семь территорий: левый берег набережной реки Суры, Фонтанная и Соборная площади, а также скверы — имени А.С. Пушкина, «Копилка пословиц», на улице Славы и за дворцом единоборств «Воейков».