В Пензе почтили память Алексея Макарова Общество

Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Представители администрации Пензы почтили память бывшего первого вице-мэра Алексея Макарова, скоропостижно скончавшегося в 2014 году, со дня рождения которого в среду, 13 марта, исполнился 51 год.

Фото: Penza-gorod.ru

Среди тех, кто пришел на Ново-Западное кладбище, были мэр Пензы Виктор Кувайцев, его заместители Сергей Волков, Магомед Агамагомедов, Юрий Ильин и другие представители власти.

Вспоминая заслуги Алексея Макарова, глава администрации города отметил, что тот был предан своему делу.

«Все коллеги отмечают, что он «болел» за город, работал в полную силу, чтобы Пенза процветала», — сказал Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, после этого пришедшие возложили цветы на могилу и почтили память Алексея Макарова минутой молчания.