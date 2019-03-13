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В Пензе подрядчикам выданы предписания о ремонте дорог по гарантии

13:04 | 13.03.2019 | Общество

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Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Подрядчики, занимавшиеся ремонтом и реконструкцией дорог в Пензе, получили предписания с требованием устранить дефекты, образовавшиеся на проезжей части в период действия гарантии. Об этом сообщил директор городского департамента ЖКХ Максим Иванкин.

В Пензе подрядчикам выданы предписания о ремонте дорог по гарантии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы провели объезд всех дорог, покрытие которых на гарантии, выдали предписания на устранение выявленных разрушений», — доложил он в ходе совещания, состоявшегося в администрации города в среду, 13 марта.

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В свою очередь мэр Виктор Кувайцев потребовал усилить контроль за работой подрядчиков.

«Недостаточно просто указывать на недостатки. Надо контролировать в ежедневном режиме», — сказал глава администрации Пензы.

Также он распорядился продолжить восстановление люков смотровых колодцев, просевших во время холодов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, эти работы уже выполнены на улицах Суворова и Максима Горького, а также запланированы на улицах Измайлова и Антонова.

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