Активисты ОНФ призвали срочно отремонтировать дорогу в районе Бригадирского моста в Пензе Общество

Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в администрацию Пензы с просьбой в срочном порядке принять меры по ремонту участка дороги на улице Бийской в районе Бригадирского моста.

Фото: Onf.ru

«Мы увидели здесь явные нарушения — сужение проезжей части из-за снежных навалов, разбитое асфальтовое покрытие», — прокомментировал глава регионального исполкома ОНФ Сергей Мельников итоги рейда, проведенного в связи с многочисленными жалобами граждан на состояние дорожного полотна.

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В свою очередь эксперт тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Андрей Игнашкин сообщил, что активисты насчитали на дороге более 30 ям.

«Речь идет лишь о тех, что явно бросаются в глаза. Если же измерить каждую выбоину и сопоставить с нормативами ГОСТа, полагаю, цифра может увеличиться в разы. Из-за неровностей дороги водители вынуждены резко сбрасывать скорость, создавая опасные ситуации», — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта, сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали выявленные нарушения и составили акт обследования, а активисты внесли данный участок на интерактивную «Карту убитых дорог».