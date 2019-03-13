EN
18:07:13 Среда, 13 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Активисты ОНФ призвали срочно отремонтировать дорогу в районе Бригадирского моста в Пензе

15:21 | 13.03.2019 | Общество

Печать

Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в администрацию Пензы с просьбой в срочном порядке принять меры по ремонту участка дороги на улице Бийской в районе Бригадирского моста.

Активисты ОНФ призвали срочно отремонтировать дорогу в районе Бригадирского моста в Пензе

Фото: Onf.ru

«Мы увидели здесь явные нарушения — сужение проезжей части из-за снежных навалов, разбитое асфальтовое покрытие», — прокомментировал глава регионального исполкома ОНФ Сергей Мельников итоги рейда, проведенного в связи с многочисленными жалобами граждан на состояние дорожного полотна.

Читайте также

Мэр Пензы потребовал нарастить темпы ямочного ремонта дорог

В свою очередь эксперт тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Андрей Игнашкин сообщил, что активисты насчитали на дороге более 30 ям.

«Речь идет лишь о тех, что явно бросаются в глаза. Если же измерить каждую выбоину и сопоставить с нормативами ГОСТа, полагаю, цифра может увеличиться в разы. Из-за неровностей дороги водители вынуждены резко сбрасывать скорость, создавая опасные ситуации», — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта, сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали выявленные нарушения и составили акт обследования, а активисты внесли данный участок на интерактивную «Карту убитых дорог».

Загрузка...
Читайте также
Ситуация с незаконным оборотом стероидов в Пензенской области не является критической В Пензе выявлены факты отключения навигационного оборудования в автобусах
УЭБиПК держит на контроле ситуацию с солевыми лампами в Пензенской области Губернатор раскритиковал работу пензенского центра стандартизации
Уроженца Ставрополья будут судить в Пензе за сбыт фальшивых денег В Пензенской области примут меры для предотвращения массовой гибели пчел
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама