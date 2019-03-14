Большого половодья в Пензенской области пока не ожидается — Валентина Неворотова Общество

Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. Большого половодья в Пензенской области, по последним данным, пока не ожидается, однако ситуация будет зависеть от фактической погоды. Об этом сообщила начальник пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентина Неворотова.

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«Нужно три характеристики, чтобы спрогнозировать правильно, как будет идти половодье в этом году. Это осеннее увлажнение, а мы об этом говорили, оно составляет всего лишь 46% нормы. Это промерзание почвы, оно тоже небольшое. А вот [...] снега в этом году выпало очень много — выше нормы на 30–50%. […] В бассейне реки Суры накопилось 1 млрд. 800 млн. [кубометров] с «копейками», это где-то 134% нормы. В бассейне реки Мокши — 850 млн., тоже 135% нормы. В бассейне реки Хопер […] больше всего накопилось воды в снеге, и снега там больше всего — 1 млрд. 200 млн., или 154% нормы», — сказала она в ходе заседания межведомственной паводковой комиссии, состоявшегося в управлении ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области в четверг, 14 марта.

Валентина Неворотова уточнила, что, по прогнозу северо-кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, реки на юге Пензенской области начнут вскрываться в третьей декаде марта, в частности, это касается территорий в бассейне Хопра.

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«С учетом этих данных, которые у нас есть на сегодняшний день, мы рассчитали предварительный прогноз объема воды, который поступит в Пензенское водохранилище. К счастью или к сожалению, даже не знаю, он оказался очень небольшим. Всего лишь 45% нормы — это от 240 млн. до 340 млн. кубических метров. Поэтому и максимальный приток тоже ожидается небольшим», — сказала руководитель ЦГМС.

Она отметила, что совсем исключать возможность большого половодья и расслабляться нельзя.

«Прогноз рассчитывается именно по количественным характеристикам, которые на сегодняшний день есть, но не учитывается фактическая погода. Мы проанализировали случаи за последние 35 лет — были такие случаи, что объем воды, который накопился у нас к половодью, приходил таким же количеством и в половодье, то есть в реки поступало именно столько воды, но […] в этот момент интенсивно шло нарастание тепла — буквально за три дня от 0 до +15°C. И приходили циклоны, то с юга, то с северо-запада. Они несли с собой большие осадки», — пояснила Валентина Неворотова.