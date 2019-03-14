Панюхин призвал диспетчерские службы наладить взаимодействие с «Сурским гидроузлом» Общество

Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. Начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин призвал единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) районов наладить взаимодействие с ФГУ «Сурский гидроузел».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Об имеющихся проблемах в этой сфере сообщил главный инженер учреждения Алексей Варламов.

По его словам, обмен информацией налажен с единой дежурно-диспетчерской службой Пензы и компанией «Т Плюс».

«Единственное вот, просили сообщить: была договоренность о взаимодействии с ЕДДС районов — Бессоновка, Лунино, Шемышейский район и Пензенский район — по организации постов и передаче информации с них. Пока на связь с нами вышел Бессоновский район, информацию довели. Мы знаем, что они назначили три поста: в районе завода «ГрАЗ», мост в селе Грабово и мост в селе Пыркино», — пояснил Алексей Варламов на заседании межведомственной паводковой комиссии, состоявшегося в управлении ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области в четверг, 14 марта.

Главный инженер «Сурского гидроузла» отметил, что ЕДДС Лунинского, Шемышейского и Пензенского районов на связь не выходили, и напомнил, чтобы они позвонили оперативным дежурным учреждения и довели информацию.

Читайте также

Большого половодья в Пензенской области пока не ожидается — Валентина Неворотова

После его слов Михаил Панюхин в режиме видеоконференцсвязи связался с представителями этих муниципальных образований, которые дорожили, что в Лунинском районе посты организованы на реках Суре и Шукше, в Шемышейском районе — на мосту через Узу в райцентре и в селе Мачкасы, в Пензенском — в Засечном.

Начальник управления напомнил, что сообщить об этом дежурным гидроузла нужно было еще до начала заседания комиссии.

«У нас ведь с вами [возможно] наводнение, уважаемые коллеги, это стихийное бедствие, в этот момент должно быть очень четкое […] взаимодействие всех служб и ведомств. А у нас еще с вами даже ничего не было, и то мы не можем никак наладить взаимодействие. Вы не выполняете те поручения, которые вам даются. Так дело не пойдет», — сказал Михаил Панюхин.