Работы на стройплощадке пензенского цирка ведутся низкими темпами — замминистра Общество

Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. Первый заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Светлана Круглова подвергла критике темпы работ ООО «Стройресурс» по завершению возведения цирка в Пензе.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«На сегодняшний день строительно-монтажные работы ведутся низкими темпами», — констатировала она в ходе совещания, посвященного завершению строительства объекта.

Как сообщает пресс-служба регионального Минстроя, генеральный подрядчик, с которым 8 ноября 2018 года был заключен контракт почти на 1,3 млрд. рублей, восстановил ограждение объекта, убрал и вывез мусор с площадки, выполнил планировку территории, восстановил электроснабжение, временные сети и водоснабжение, а также завершил монтаж веб-камер.

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Кроме того, выполнено обследование всех блоков.

К настоящему времени разработан проект плана-графика очередности возведения объекта с завершением всех строительно-монтажных работ до 1 июля 2020 года. Он направлен для утверждения в ФКП «Росгосцирк».

Помимо этого, проведена ревизия строительной готовности вентиляционных камер. Помещения подготовлены к работе по установке вентмашин.

Также получено заключение по грузоподъемным механизмам — лифтам и платформам для слонов.