Московская фирма будет достраивать цирк в Пензе почти за 1,3 млрд. рублей Общество

Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. ФКП «Росгосцирк» от лица министерства культуры России заключит госконтракт на сумму более 1 млрд. 267 млн. рублей на завершение строительства цирка в Пензе с московским ООО «Стройресурс», подавшим единственную заявку на соответствующий запрос предложений в электронной форме. Об этом говорится в протоколе, подписанном по результатам процедуры определения генерального подрядчика в минувший понедельник, 15 октября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Единая комиссия признала запрос предложений несостоявшимся, а поступившую заявку — отвечающей требованиям законодательства.

Согласно проекту контракта, который размещен на официальном портале госзакупок, весь объем работ необходимо выполнить до 20 декабря 2020 года.

При этом финансирование будет осуществляться из федерального бюджета.

Из технического задания следует, что здание цирка должно состоять из четырех блоков переменной этажности — от 2 до 8. Его общая площадь — 26 тыс. кв. метров.

При этом арена цирка рассчитана на 1 тыс. 400 мест.

Кроме того, предусмотрена механизированная автостоянка.

Помимо этого, проект предполагает наличие общежития на 140 мест, а также предприятий общественного питания — двух столовых и двух буфетов — по 45 посадочных мест.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Стройресурс» было создано в 2003 году. Организация находится по адресу: Москва, Электрический переулок, 12. Ее уставный капитал составляет 10 тыс. рублей.

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Генеральный директор компании — Павел Морозов, учредитель — Евгений Луговитин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», прежнее здание цирка в Пензе было закрыто на реконструкцию летом 2011 года, в декабре 2012 года — почти полностью демонтировано.

Изначально планировалось, что строительство нового здания будет завершено в конце 2014 года, однако впоследствии сроки неоднократно переносились.



В течение последних нескольких лет работы на стройплощадке заморожены.