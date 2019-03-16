В Роспотребнадзоре объяснили, как безопасно пользоваться мобильным телефоном Общество

Пенза, 16 марта 2019. PenzaNews. Разговор по сотовому телефону не должен длиться более двух минут, а паузу между звонками следует делать не менее чем на 15 минут. Об этом говорится в памятке, размещенной на сайте управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Держать трубку мобильного телефона нужно на расстоянии от уха за нижнюю ее часть и вертикально. Затухание радиоволн происходит пропорционально квадрату пройденного расстояния, поэтому, отодвинув трубку от уха всего на 1 см и увеличив таким образом расстояние до мозга вдвое, можно понизить мощность излучения в четыре раза», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что писать SMS-сообщения безопаснее, чем звонить.

«Подносить трубку к уху лучше после ответа на том конце. В момент вызова мобильный телефон работает на максимуме своей мощности независимо от условий связи в данном месте. В то же время через 10–20 секунд после начала вызова излучаемая мощность снижается до минимально допустимого уровня. Сразу прикладывать телефон к уху бессмысленно еще и потому, что первый длинный гудок появляется лишь через несколько мгновений», — добавляется в памятке.

Читайте также

В Роспотребнадзоре развеяли опасения пензенцев по поводу вышек сотовой связи

В ней также рекомендуется снимать очки с металлической оправой при разговоре, поскольку она может привести к увеличению интенсивности электромагнитного поля, воздействующего на человека.

Кроме того, в сообщении обращается внимание на то, что из-за увлечения детей мессенджерами и мобильными играми регулярное и длительное напряжение на растущую кисть и пальцы может вызывать различные нарушения костей и суставов.

«Кроме того, играя, ребенок вынужден рассматривать мелкое изображение, он долго смотрит на подсвеченный экран, все время находящийся на одном расстоянии от глаз. Это может очень негативно повлиять на зрение», — отмечается в тексте.

В памятке не рекомендуется класть мобильные телефоны рядом с собой во время сна, а днем постоянно держать устройство при себе, например, в кармане брюк.

«Контакты с сотовым телефоном стоит ограничить, особенно, если в этом нет никакой необходимости», — подчеркивается в сообщении.