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В Заречном наметили концепцию развития парка

09:56 | 20.03.2019 | Общество

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Заречный, 20 марта 2019. PenzaNews. Проектное бюро «М4» из Москвы представило концепцию развития центрального парка культуры и отдыха «Заречье» и площади имени В.И. Ленина в Заречном Пензенской области.

В Заречном наметили концепцию развития парка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

При ее разработке учитывались результаты опроса горожан, позволившего выяснить, какими видят зареченцы центральный парк и площадь Ленина в настоящее время и каких изменений они ждут.

Как показали результаты исследования, для большинства жителей парк «Заречье» и главная площадь города выполняют роль транзитных пространств.

В числе основных проблем зареченцы отметили моральный и физический износ инфраструктуры, аттракционов, необустроенность и заброшенность территории ЦПКиО, отсутствие мест притяжения, а также наличие парковки на площади Ленина.

Среди того, что хотелось бы видеть на территории парка, горожане называли игровые зоны для взрослых и детей, арт-объекты, фотозоны, ледовый каток, веревочный парк, разнообразное освещение, декоративное озеленение, точки общественного питания и места для тихого отдыха.

Проработав полученные данные, представители проектного бюро представили свое видение центрального ядра парка.

Главной задачей было изменить восприятие территории центрального парка и площади как транзитной зоны, превратить ее в одну из точек притяжения на складывающемся прогулочном маршруте между зонами отдыха «Солнечная» и «Лесная», сделать парк максимально доступным, интересным и привлекательным для представителей разных социальных и возрастных групп.

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В частности, предлагается обустройство большой игровой зоны с площадками для взрослых и детей, организация спортивного ядра с баскетбольной и воркаут-площадками, создание пункта проката спортинвентаря, размещение ярмарочных павильонов, сухого фонтана, теплицы.

Зал игровых автоматов предлагается переоборудовать в коворкинг для совместного досуга, общения и творческого взаимодействия.

На месте бывшего бассейна, по замыслу авторов концепции, могла бы разместиться зона питания.

За пределами центрального ядра зеленой зоны планируется завершить возведение скейт-парка, оборудовать многофункциональный кордодром, восстановить площадку для изучения детьми правил дорожного движения.

Кроме того, планируется организация пешеходных связей на территории парка, создание мест для отдыха возле площади Ленина, а также развитие ряда других объектов, которые должны способствовать становлению ЦПКиО «Заречье» как одного из основных мест притяжения города, сообщает управление общественных связей города.

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