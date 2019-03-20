Приточность в водохранилище под Пензой снизилась — Валерий Парамонов Общество

Пенза, 20 марта 2019. PenzaNews. Приточность в Пензенское водохранилище снизилась с 40 кубических метров в секунду до 34 с начала текущей недели. Об этом сообщил директор ФГБУ «Сурский гидроузел» Валерий Парамонов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Если раньше у нас уровень воды в водохранилище падал на 1 см в сутки, то за последние двое суток, хотя вроде бы в городе ручьи бегут, у нас приточность упала. За последние сутки уровень воды в водохранилище на 2 см упал», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации в среду, 20 марта.

Руководитель «Сурского гидроузла» отметил, что пока прогноз Гидрометцентра положительный. По его словам, объем половодья оценивается в 240–340 млн. кубометров, максимальная приточность в 210–310 кубометров в секунду.

Читайте также

В Пензе пересчитали технику для откачки воды

«Половодья пока еще нет. Есть снеготаяние, которое происходит в городе. Снег уплотняется. Все остальное на нашей водосборной площади пока лежит. Сегодня уже 20-е число. Скорее всего, мы с вами в половодье «уйдем», как обычно, в апреле. Когда в городе уже пыль будет лететь, тогда только у нас половодье начнется на гидроузле», — пояснил Валерий Парамонов.

Он уточнил, что уровень воды в водохранилище снизился до 147,18 метра.

«Еще 18 см мы «подработаем». Дальше будем смотреть, потому что все-таки в большей степени теперь уже на объем половодья будет влиять складывающаяся погода. […] У нас уже на сегодняшний день емкость водохранилища почти 250 млн. Нам его надо будет заполнить. Так что если эти цифры подтвердятся, то мы будем работать фактически на санитарном сбросе, нам надо еще собирать», — пояснил Валерий Парамонов.