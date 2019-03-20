Ямочный ремонт дорог в Пензе ведется круглосуточно — мэрия Общество

Пенза, 20 марта 2019. PenzaNews. Ямочный ремонт дорог ведется в Пензе круглосуточно, причем основной объем работ приходится на ночную смену. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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По данным мэрии, основной акцент сделан на ликвидации дефектов, возникших в результате перепада температур и активного таяния снега.

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Часть работ выполняется подрядными компаниями по гарантии. Остальные участки находятся в зоне ответственности МУП «Пензадормост».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 13 марта в ходе совещания в администрации Пензы мэр Виктор Кувайцев потребовал нарастить темпы работ по устранению дефектов, образовавшихся на дорогах за зиму и в период таяния снега.

Он поставил задачу охватить все проблемные места и предотвратить дальнейшее разрушение дорожного покрытия, обеспечив тем самым нормальное передвижение по дорогам.