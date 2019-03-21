В Пензе усилят работу по организации занятости подростков из группы риска Общество

Пенза, 21 марта 2019. PenzaNews. Вдвое больше денежных средств по сравнению с 2018 годом будет направлено в 2019-м на организацию в Пензе занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в различных службах и ведомствах. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«В этом году эту сумму [450 тыс. рублей] мы увеличили вдвое, что позволит нам охватить еще большее количество подростков», — пояснил он по итогам межведомственного совещания, состоявшегося в четверг, 21 марта.

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Виктор Кувайцев нацелил подчиненных на адресную работу с неблагополучными семьями.

Он также напомнил, что пензенский проект по временной занятости подростков с трудной судьбой был отмечен на федеральном уровне.

По мнению мэра, работу в данном направлении необходимо продолжить.

«Для ребят это не просто возможность заработка, но и серьезный опыт трудовой деятельности, самоутверждение, получение новых навыков», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.