«Эхо Пензы» продолжит работу до конца года — источник Общество

Пенза, 22 марта 2019. PenzaNews. Радиостанция «Эхо Пензы», сотрудники которой ранее получили уведомления о сокращении, продолжит работу как минимум до конца 2019 года, при этом коллектив журналистов будет сохранен в прежнем составе. Об этом ИА «PenzaNews» на условиях анонимности сообщил информированный источник.

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«Идея о быстрой смене «Эхо» на радиостанцию музыкально-развлекательного формата больше не обсуждается. Ближе к концу года, вероятно, эта тема вновь будет поднята. Но пока все остается так, как есть сейчас. «Эхо Пензы» продолжит вещание на частоте 107,5 FM», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, кем именно и когда было принято такое решение, собеседник агентства отметил, что «ситуацию детально изучала областная власть».

«Были даны, скажем так, соответствующие рекомендации, а датой принятия окончательного решения можно считать 20 марта», — добавил он.

ИА «PenzaNews» на данный момент не располагает официальными комментариями на этот счет.

«Эхо Пензы» — информационно-разговорная радиостанция, вещающая в региональном центре на частоте 107,5 FM с 2005 года.

Первоначально осуществлялась трансляция передач «Эхо Москвы». Программы пензенской редакции начали выходить в эфир с 12 июня 2006 года.

Радиостанция ориентирована на оперативную передачу информации о политических, социальных, экономических, культурных и спортивных событиях, происходящих в Пензенской области.

Учредителем СМИ «Эхо Пензы» является ООО «Максим».

С 26 июля 2016 года 99,9% доли этой организации владеет контролируемое региональной властью акционерное общество «Областной агропромышленный холдинг» (АО «ОАПХ»), а 0,1% — Иван Лопачев, который также является генеральным директором компании. Уставный капитал ООО «Максим» составляет 10 тыс. рублей.