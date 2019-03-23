Масштабная реконструкция дороги на улице Байдукова в Пензе запланирована в 2020 году — мэр Общество

Пенза, 23 марта 2019. PenzaNews. Масштабная реконструкция дороги, расположенной в промышленной зоне — на улице Байдукова в Пензе, по которой следует большое количество большегрузного транспорта, запланирована на 2020 год. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Фото: Penza-gorod.ru

«Будем рассчитывать на то, чтобы в следующем году включить объект в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — сказал он в ходе выезда на место утром в субботу, 23 марта.

Виктор Кувайцев отметил, что предстоит большой объем работ, включая обеспечение отвода воды с проезжей части и обустройство пешеходной зоны.

По его словам, до этого момента дорогу будут поддерживать в проезжем состоянии — в настоящее время специалисты МУП «Пензадормост» произвели отсыпку щебнем.

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«Далее будем подсыпать вторичными материалами. [...] Как только дорога подсохнет, у нас будет возможность завезти сюда асфальтовую крошку», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Согласно данным портала госзакупок, 25 сентября 2018 года управление капитального строительства Пензы в лице начальника Игоря Умнова и ООО «Проектная организация «Вираж» в лице генерального директора Олега Михайлова заключили муниципальный контракт на разработку проектной документации для проведения реконструкции дороги на улице Байдукова.

Его цена составила 11 млн. рублей.

Финансирование работ планируется в несколько этапов: в 2018 году оплачено 50 тыс. рублей, на 2019-й предусмотрено 585 тыс. рублей, на 2020-й — 10 млн. 365 тыс. рублей.

Работы по контракту требуется выполнить до февраля 2020 года.