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Закрывать Бакунинский мост в Пензе для транспорта в 2019 году не планируется — мэр

14:40 | 15.03.2019 | Общество

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Пенза, 15 марта 2019. PenzaNews. Закрывать в 2019 году Бакунинский мост в Пензе для транспорта в связи с предстоящей реконструкцией не планируется. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Закрывать Бакунинский мост в Пензе для транспорта в 2019 году не планируется — мэр

Фото: Penza-gorod.ru

«В 2019 году мост будет использоваться как транспортная артерия. Мы проведем все необходимые работы, связанные с переустройством инженерных коммуникаций, которые сегодня есть в этом сооружении. Помимо электрических сетей, кабелей связи, предстоит переложить коммунальные сети. Это довольно большой объем работ», — пояснил глава администрации Пензы.

Виктор Кувайцев уточнил, что реконструкция Бакунинского моста вошла в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

«До конца апреля должны быть проведены конкурсные процедуры, и мы выйдем на заключение муниципального контракта», — добавил он.

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Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, стоимость реконструкции оценивается примерно в 900 млн. рублей. При этом финансирование рассчитано на три года.

Основные мероприятия, включая демонтаж старых и возведение новых конструкций, запланированы на 2020 год.

К этому времени будут разработаны схемы объезда — через Сурский, Свердловский и Измайловский мосты.

Обновленное сооружение будет иметь три полосы движения. Ширина каждой будет доведена до нормативной — 3,75 метра. Благодаря этому должна увеличиться пропускная способность.

Полностью завершить комплекс работ планируется в 2021 году.

В настоящее время рассматривается возможность изменения действующей схемы дорожного движения в части организации выезда с обновленного Бакунинского моста на улицу Кирова. Соответствующие поправки планируется внести в генеральный план Пензы в ходе его актуализации в 2019 году.

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