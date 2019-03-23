EN
15:32:02 Суббота, 23 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе женщина в суде доказала занижение стоимости ее машины почти на 100 тыс. рублей

13:10 | 23.03.2019 | Общество

Печать

Пенза, 23 марта 2019. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы признал недостоверной оценку рыночной стоимости автомобиля «Ford Focus», арестованного у местной жительницы за долги.

В Пензе женщина в суде доказала занижение стоимости ее машины почти на 100 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина обратилась в суд с иском к ООО «Эксперт-Пенза» об оспаривании оценки арестованного имущества. Она пояснила, что ранее Ленинский районный суд удовлетворил иск, заявленный к ней ПАО «Банк Уралсиб», и обратил взыскание на принадлежащий ей автомобиль. Судебным приставом-исполнителем на основании решения суда 13 марта 2017 года в отношении нее было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого проведена оценка рыночной стоимости иномарки», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда.

Читайте также

В Пензе приставы арестовали «BMW X5» студента ПГУ за долг свыше 10 млн. рублей

По его словам, 11 октября 2018 года компания «Эксперт-Пенза» подготовила отчет, согласно которому рыночная стоимость иномарки без учета НДС составила 316,5 тыс. рублей, но владелица с этой суммой не согласилась.

«В рамках гражданского дела по ходатайству женщины была назначена судебная товароведческая экспертиза. Согласно заключению эксперта АНО «Научно-исследовательская лаборатория судебных экспертиз» от 7 февраля 2019 года, рыночная стоимость автомобиля «Ford Focus» на момент производства экспертизы составляла 412 тыс. рублей, на 11 октября 2018 года — 410 тыс. рублей», — уточнил собеседник агентства.

Представитель суда пояснил, что в итоге отчет ООО «Эксперт-Пенза» от 11 октября 2018 года был признан недостоверным, а с организации в пользу АНО взысканы расходы на производство экспертизы в размере 10 тыс. рублей.

«Решение не вступило в законную силу. В настоящее время не истек срок для его обжалования», — добавил он.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе за звание «Учитель года» будут бороться девять человек В Пензе женщина лишилась 35 тыс. рублей, поверив в бонусы от банка
Масштабная реконструкция дороги на улице Байдукова в Пензе запланирована в 2020 году — мэр Мэр Пензы предложил поддержать талантливых детей из малообеспеченных семей
Житель Нижнеломовского района подозревается в краже металлических изделий весом 550 кг Мэр Пензы дал ряд поручений по благоустройству
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама