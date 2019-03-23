В Пензе женщина в суде доказала занижение стоимости ее машины почти на 100 тыс. рублей Общество

Пенза, 23 марта 2019. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы признал недостоверной оценку рыночной стоимости автомобиля «Ford Focus», арестованного у местной жительницы за долги.

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«Женщина обратилась в суд с иском к ООО «Эксперт-Пенза» об оспаривании оценки арестованного имущества. Она пояснила, что ранее Ленинский районный суд удовлетворил иск, заявленный к ней ПАО «Банк Уралсиб», и обратил взыскание на принадлежащий ей автомобиль. Судебным приставом-исполнителем на основании решения суда 13 марта 2017 года в отношении нее было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого проведена оценка рыночной стоимости иномарки», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда.

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По его словам, 11 октября 2018 года компания «Эксперт-Пенза» подготовила отчет, согласно которому рыночная стоимость иномарки без учета НДС составила 316,5 тыс. рублей, но владелица с этой суммой не согласилась.

«В рамках гражданского дела по ходатайству женщины была назначена судебная товароведческая экспертиза. Согласно заключению эксперта АНО «Научно-исследовательская лаборатория судебных экспертиз» от 7 февраля 2019 года, рыночная стоимость автомобиля «Ford Focus» на момент производства экспертизы составляла 412 тыс. рублей, на 11 октября 2018 года — 410 тыс. рублей», — уточнил собеседник агентства.

Представитель суда пояснил, что в итоге отчет ООО «Эксперт-Пенза» от 11 октября 2018 года был признан недостоверным, а с организации в пользу АНО взысканы расходы на производство экспертизы в размере 10 тыс. рублей.

«Решение не вступило в законную силу. В настоящее время не истек срок для его обжалования», — добавил он.