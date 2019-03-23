Виктор Кувайцев назвал создание НИИ урбанистики дальновидным шагом Общество

Пенза, 23 марта 2019. PenzaNews. Создание в Пензенской области государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт территориального планирования и урбанистики» является дальновидным и стратегически обоснованным шагом. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал мэр Пензы Виктор Кувайцев.

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Он отметил, что одной из важных задач нового ГБУ станет совершенствование градостроительной деятельности в части разработки документации, что особенно актуально в условиях часто изменяющегося законодательства.

«Для города Пензы как административного центра Пензенской области создание данного учреждения будет, несомненно, помощью в решении градостроительных вопросов, повышения качества подготовки документации», — сказал собеседник агентства.

Виктор Кувайцев выразил надежду на то, что с помощью института можно будет решить такие актуальные задачи, как создание и актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, подготовка нормативов и их приведение в соответствие с действующим законодательством.

Глава администрации Пензы предположил, что новое учреждение внесет заметный вклад в развитие города.

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«Это в первую очередь исследования и аналитика в части совершенствования транспортной схемы и инженерной инфраструктуры, что является определяющим для развития жилищного строительства и социальной сферы», — пояснил мэр.

Он особо обратил внимание на то, что при условии концентрации в Научно-исследовательском институте территориального планирования и урбанистики высококвалифицированных специалистов появится возможность оперативно реагировать не только на изменения в законодательстве, но и на экономическую обстановку в целом.

«Градостроительство формирует материально-пространственную среду жилой застройки города, начиная от схемы территориального планирования и генерального плана и завершая строительством того или иного объекта, в том числе и ландшафтного дизайна. Поэтому от того, насколько профессионально — с соблюдением нормативов и действующего законодательства, с учетом потребностей данной территории и жителей города, с учетом природно-экологической, социальной и инженерной составляющих — будет разработана градостроительная документация, будет зависеть качество жизни в городе», — подытожил Виктор Кувайцев.