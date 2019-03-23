EN
15:32:14 Суббота, 23 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Виктор Кувайцев назвал создание НИИ урбанистики дальновидным шагом

15:09 | 23.03.2019 | Общество

Печать

Пенза, 23 марта 2019. PenzaNews. Создание в Пензенской области государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт территориального планирования и урбанистики» является дальновидным и стратегически обоснованным шагом. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Виктор Кувайцев назвал создание НИИ урбанистики дальновидным шагом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он отметил, что одной из важных задач нового ГБУ станет совершенствование градостроительной деятельности в части разработки документации, что особенно актуально в условиях часто изменяющегося законодательства.

«Для города Пензы как административного центра Пензенской области создание данного учреждения будет, несомненно, помощью в решении градостроительных вопросов, повышения качества подготовки документации», — сказал собеседник агентства.

Виктор Кувайцев выразил надежду на то, что с помощью института можно будет решить такие актуальные задачи, как создание и актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, подготовка нормативов и их приведение в соответствие с действующим законодательством.

Глава администрации Пензы предположил, что новое учреждение внесет заметный вклад в развитие города.

Читайте также

В Пензе подписано постановление о создании НИИ урбанистики

«Это в первую очередь исследования и аналитика в части совершенствования транспортной схемы и инженерной инфраструктуры, что является определяющим для развития жилищного строительства и социальной сферы», — пояснил мэр.

Он особо обратил внимание на то, что при условии концентрации в Научно-исследовательском институте территориального планирования и урбанистики высококвалифицированных специалистов появится возможность оперативно реагировать не только на изменения в законодательстве, но и на экономическую обстановку в целом.

«Градостроительство формирует материально-пространственную среду жилой застройки города, начиная от схемы территориального планирования и генерального плана и завершая строительством того или иного объекта, в том числе и ландшафтного дизайна. Поэтому от того, насколько профессионально — с соблюдением нормативов и действующего законодательства, с учетом потребностей данной территории и жителей города, с учетом природно-экологической, социальной и инженерной составляющих — будет разработана градостроительная документация, будет зависеть качество жизни в городе», — подытожил Виктор Кувайцев.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе женщина в суде доказала занижение стоимости ее машины почти на 100 тыс. рублей В Пензе за звание «Учитель года» будут бороться девять человек
В Пензе женщина лишилась 35 тыс. рублей, поверив в бонусы от банка Масштабная реконструкция дороги на улице Байдукова в Пензе запланирована в 2020 году — мэр
Мэр Пензы предложил поддержать талантливых детей из малообеспеченных семей Житель Нижнеломовского района подозревается в краже металлических изделий весом 550 кг
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама