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В Пензенской области за год будет выдано около 80 ветеранских жилищных сертификатов

15:47 | 23.03.2019 | Общество

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Пенза, 23 марта 2019. PenzaNews. Семеро инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также 72 члена семей умерших ветеранов получили в Пензенской области право на единовременную выплату на улучшение жилищных условий в 2019 году.

В Пензенской области за год будет выдано около 80 ветеранских жилищных сертификатов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным пресс-службы регионального Минтруда, на эти цели из федерального бюджета выделено 99 млн. 823 тыс. рублей.

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Согласно официальным сведениям, выплата ежегодно увеличивается. Она выросла с 1 млн. 192 тыс. рублей в 2018 году до 1 млн. 260 тыс. рублей в 2019-м.

Выдача свидетельств уже началась. Они будут действительны в течение полугода.

В Пензенской области жилищный сертификат предоставляется с 2010 года ветеранам Великой Отечественной войны и членам семей погибших или умерших ветеранов. Первоначально выплата составляла 945 тыс. рублей.

С начала действия социальной программы свои жилищные условия улучшили 9 тыс. 200 ветеранов и членов их семей.

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