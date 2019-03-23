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В Пензе намечены дальнейшие шаги по созданию сквера, посвященного студотрядам

16:23 | 23.03.2019 | Общество

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Пенза, 23 марта 2019. PenzaNews. Специалисты администрации Пензы наметили дальнейшие шаги по созданию сквера с условным названием «Студенческий», с инициативой обустройства которого выступили представители реготделения молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» в ходе встречи с мэром Виктором Кувайцевым, состоявшейся в январе 2019 года.

В Пензе намечены дальнейшие шаги по созданию сквера, посвященного студотрядам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы обсуждали вариант организации сквера «Студенческий» на пересечении улиц Беляева и Нахимова. Специалисты управления градостроительства и архитектуры администрации города проанализировали такую возможность. Никаких препятствий с точки зрения градостроительства для этого нет», — сообщил ИА «PenzaNews» Виктор Кувайцев, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что сотрудникам управления капитального строительства Пензы поручено подготовить предварительный расчет стоимости работ на составление проектно-сметной документации.

«Инициатива хорошая. Создание сквера не только позволит сделать специальную площадку для молодежных мероприятий, но и благоустроить этот участок территории», — сказал Виктор Кувайцев.

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