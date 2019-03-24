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Виктор Кувайцев предложил обустроить парковочные места у гимназии №13 в Пензе

13:10 | 24.03.2019 | Общество

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Пенза, 24 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил обустроить парковочные места вблизи многопрофильной гимназии №13, расположенной на проспекте Строителей.

Виктор Кувайцев предложил обустроить парковочные места у гимназии №13 в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На данный момент обширная территория, прилегающая к гимназии, используется нефункционально. Она позволяет организовать не только пешеходную зону, но и парковочное пространство с обеих сторон от здания», — отметил мэр в ходе выезда на место.

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Виктор Кувайцев поручил сотрудникам департамента ЖКХ Пензы подготовить эскизный проект будущей парковки и примерную смету.

«Следует рассчитать необходимую ширину тротуара, учитывая большой поток пешеходов, остальное пространство — грамотно упорядочить и по возможности использовать под места для временной парковки автомобилей, чтобы родители могли с комфортом привезти или забрать ребенка», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, эти работы планируется провести после завершения основных торгов по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») на сэкономленные средства.

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