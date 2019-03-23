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В Пензе долю дорог в нормативном состоянии до конца года планируется довести до 59%

12:42 | 23.03.2019 | Общество

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Пенза, 23 марта 2019. PenzaNews. Долю дорог в Пензе, соответствующих нормативным требованиям, планируется довести в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») до 59%. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил глава городской администрации Виктор Кувайцев.

В Пензе долю дорог в нормативном состоянии до конца года планируется довести до 59%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы заключили соглашение с министерством строительства и дорожного хозяйства Пензенской области в части реализации национального проекта «БКАД». В 2019 году перед городом стоит задача довести до нормативного состояния 59% автомобильных дорог. При этом протяженность отремонтированных участков составит 108 км», — сказал собеседник агентства.

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Он уточнил, что работы будут финансироваться из трех бюджетов трех уровней: из федерального поступит 50%, из областного — 37,5%, из городского — 12,5%.

Отвечая на вопрос о наиболее значимых объектах, Виктор Кувайцев особо отметил реконструкцию Бакунинского моста и автодороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной, а также ремонт улиц Суворова и Володарского.

«Эти объекты являются важнейшими транспортными артериями нашего города», — пояснил мэр Пензы.

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