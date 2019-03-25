В Пензе будет создан клуб российско-узбекской дружбы Общество

Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Клуб российско-узбекской дружбы планируется создать в Пензе.

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Он задуман как культурно-просветительская площадка, работа которой будет способствовать укреплению дружбы между народами двух стран.

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Инициаторами создания клуба выступили областное отделение Русского географического общества (РГО) и региональная общественная организация «Узбекская община» при поддержке объединения литературно-мемориальных музеев.

По словам председателя «Узбекской общины» Сатимбая Бердиева, каждое заседание будет сопровождаться мастер-классом по приготовлению национальных блюд.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в областном отделении РГО, на регулярной основе клуб начнет действовать после завершения второго этапа этнографической экспедиции «Современный этномир».