EN
23:43:15 Понедельник, 25 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Левин, Синенков и Шишкин обсудили в Пензе проблемы печатных СМИ

17:36 | 25.03.2019 | Общество

Печать

Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Перспективы развития прессы стали главной темой рабочей встречи председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи, секретаря Союза журналистов России Леонида Левина, начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Олега Синенкова и главного редактора «Пензенской правды», председателя областной организации СЖР Павла Шишкина, состоявшейся в понедельник, 25 марта.

Левин, Синенков и Шишкин обсудили в Пензе проблемы печатных СМИ

Фото: Smi.pnzreg.ru

Как сообщил Леонид Левин, возглавляемый им комитет 10 апреля проведет парламентские слушания на тему «Печатная пресса в России: проблемы и перспективы».

Читайте также

«Знак качества» будет присваиваться сайтам СМИ с достоверной информацией

«Со стороны представителей региональных средств массовой информации, общественных организаций и профессиональных объединений было получено существенное количество обращений, свидетельствующих о необходимости улучшения условий для работы периодических изданий в различных субъектах Российской Федерации», — пояснил он.

Леонид Левин добавил, что в современном мире традиционная пресса находится в конкуренции с другими видами медиа, а переход большей части массовых коммуникаций в цифровое пространство поставил периодику в условия, близкие к режиму выживания.

«В ходе парламентских слушаний планируется обсудить широкий круг вопросов, касающихся экономических аспектов работы изданий, включая цены на бумагу и услуги доставки», — цитирует депутата пресс-служба департамента информполитики и СМИ Пензенской области.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области ЕГЭ по истории и химии прошли без сбоев и нарушений В Пензе установят мемориальную доску Людмиле Лозицкой
Пензенский губернатор предложил через родных убеждать людей лечиться В Пензе ученики 14 школ приняли участие в форуме юных журналистов
Пензенская команда заняла 14 место на всероссийских зимних сельских играх Белозерцев заявил, что «Ростех» медлит с проектами по развитию пензенской медицины
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама