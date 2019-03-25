Левин, Синенков и Шишкин обсудили в Пензе проблемы печатных СМИ Общество

Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Перспективы развития прессы стали главной темой рабочей встречи председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи, секретаря Союза журналистов России Леонида Левина, начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Олега Синенкова и главного редактора «Пензенской правды», председателя областной организации СЖР Павла Шишкина, состоявшейся в понедельник, 25 марта.

Фото: Smi.pnzreg.ru

Как сообщил Леонид Левин, возглавляемый им комитет 10 апреля проведет парламентские слушания на тему «Печатная пресса в России: проблемы и перспективы».

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«Со стороны представителей региональных средств массовой информации, общественных организаций и профессиональных объединений было получено существенное количество обращений, свидетельствующих о необходимости улучшения условий для работы периодических изданий в различных субъектах Российской Федерации», — пояснил он.

Леонид Левин добавил, что в современном мире традиционная пресса находится в конкуренции с другими видами медиа, а переход большей части массовых коммуникаций в цифровое пространство поставил периодику в условия, близкие к режиму выживания.

«В ходе парламентских слушаний планируется обсудить широкий круг вопросов, касающихся экономических аспектов работы изданий, включая цены на бумагу и услуги доставки», — цитирует депутата пресс-служба департамента информполитики и СМИ Пензенской области.