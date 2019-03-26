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Пензенские приставы отмечены на этапе всероссийского конкурса

10:05 | 26.03.2019 | Общество

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Пенза, 26 марта 2019. PenzaNews. Двое пензенских приставов заняли призовые места на окружном этапе всероссийского конкурса «Судебные приставы — детям», который завершился в управлении ФССП России по Нижегородской области.

Пензенские приставы отмечены на этапе всероссийского конкурса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Лучшим в номинации «Исполнение исполнительных документов по взысканию алиментов» стал судебный пристав кузнецкого межрайонного отдела ведомства Анатолий Фураев.

Третье место в этой же категории заняла сотрудница отдела судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по городу Пензе Ирина Астанина.

Как сообщает пресс-служба управления ФССП России по Пензенской области, всего во втором этапе конкурса приняли 42 судебных пристава-исполнителя территориальных органов ФССП России, входящих в Приволжский федеральный округ.

Итоги финального этапа будут подведены после 1 июня.

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