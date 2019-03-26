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Виктор Кувайцев призвал активнее информировать пензенцев о мошенничествах

11:03 | 26.03.2019 | Общество

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Пенза, 26 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал больше рассказывать жителям о существующих мошеннических схемах, чтобы они не попадались на уловки злоумышленников.

Виктор Кувайцев призвал активнее информировать пензенцев о мошенничествах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мэр поручил главам районных администраций и руководству управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы довести данную информацию до председателей ТСЖ и управляющих компаний в целях проведения активной разъяснительной работы с населением.

«Совместно с представителями правоохранительных органов организовывайте встречи по месту жительства, рассказывайте о мошеннических схемах и способах защиты от них, призывайте граждан быть бдительнее», — сказал он в ходе совещания в администрации Пензы во вторник, 26 марта.

Примеры используемых мошенниками уловок в ходе совещания озвучил заместитель начальника полиции управления МВД России по городу Пензе Андрей Гаврюшин.

В частности, он отметил, что злоумышленники зачастую звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банков.

«Они утверждают, что карта пользователя заблокирована и необходимо пройти в ближайший банкомат для ее разблокировки. Следуя инструкции злоумышленников, гражданин проводит ряд операций, после чего с его счета списываются денежные средства», — цитирует Андрея Гаврюшина пресс-служба мэрии.

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