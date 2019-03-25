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В Пензенской области аферист обманул клиентку экстрасенсов на 716 тыс. рублей

09:20 | 25.03.2019 | Криминал

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Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. 67-летняя пенсионерка из Пензенской области лишилась 716 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника о возможности получения компенсации после обращения к экстрасенсам.

В Пензенской области аферист обманул клиентку экстрасенсов на 716 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам женщины, на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником комитета по легализации выплат и возврата утраченных средств. Он сказал, что собеседнице положена компенсация в размере 1 млн. 214 тыс. рублей за ущерб, причиненный действиями экстрасенсов, услугами которых она ранее пользовалась», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что сначала злоумышленник предложил оплатить «страховку» в размере 18 тыс. рублей, а в последующие три недели звонил еще несколько раз и под разными предлогами выманивал у потерпевшей деньги.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

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