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Мэр Пензы поручил подобрать помещение для поискового отряда «Лиза Алерт»

13:14 | 27.03.2019 | Общество

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Пенза, 27 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил специалистам управления муниципального имущества мэрии проработать вопрос о предоставлении помещения отряду «Лиза Алерт», активисты которого на добровольных началах осуществляют поиск пропавших без вести людей.

Мэр Пензы поручил подобрать помещение для поискового отряда «Лиза Алерт»

Фото: Penza-gorod.ru

Мэр пояснил, что обязательным условием для этого является регистрация некоммерческой организации (НКО), которой у добровольцев пока нет.

«Можно подобрать подходящее помещение, но нужно найти правовой механизм, на каких условиях его предоставить. К примеру, если у кого-то из членов отряда есть схожая по роду деятельность, которая оформлена соответствующим образом, можно было бы пойти по этому пути», — предложил Виктор Кувайцев в ходе встречи с региональным представителем движения «Лиза Алерт» Ильей Самсоновым, состоявшейся в администрации Пензы в среду, 27 марта.

Мэр рекомендовал ему обсудить такую возможность с начальником управления муниципального имущества Ириной Кочетковой.

«Готовы вас поддержать, чтобы вы могли вести эту нужную для общества работу», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

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В ходе встречи Илья Самсонов также обратился к мэру с предложением оказать содействие в информировании жителей Пензы о проводимой поисковой работе.

Виктор Кувайцев поддержал эту идею и распорядился размещать информацию о деятельности отряда «Лиза Алерт» на официальном сайте администрации города и стендах в здании, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее представители пензенского поискового отряда «Лиза Алерт» разместили в социальных сетях информацию о поиске помещения, так как ЦНТИ, где базировались волонтеры на протяжении последнего года, больше не имеет возможности предоставлять офис безвозмездно.

К штабу, в котором проводятся собрания, осуществляется подготовка мероприятий и печать ориентировок, предъявляется ряд требований, одним из которых является круглосуточная доступность.

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