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Пензу посетил глава комитета Госдумы по делам национальностей

18:36 | 28.03.2019 | Общество

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Пенза, 28 марта 2019. PenzaNews. Глава комитета Госдумы России по делам национальностей, член фракции «Единая Россия», председатель совета общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия татар» (ФНКАТ) Ильдар Гильмутдинов посетил Пензу с официальным визитом в четверг, 28 марта.

Пензу посетил глава комитета Госдумы по делам национальностей

Фото: Pnzreg.ru

Перед началом праздничного мероприятия по случаю 15-летия со дня образования татарской национально-культурной автономии Пензенской области он принял участие в рабочей встрече с губернатором Иваном Белозерцевым, председателем Законодательного собрания Валерием Лидиным и зампредом регионального правительства Василием Трохиным.

Также на ней присутствовал глава областной татарской национально-культурной автономии, председатель правления благотворительного фонда «Сияние», руководитель фракции ЛДПР в пензенской гордуме Жиганша Туктаров, который в середине марта вошел в состав совета ФНКАТ.

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«Мы обращаем самое пристальное внимание на вопросы межнационального согласия и помогаем регионам в вопросах реализации национальной политики. Благодарю Вас за поддержку татарской национально-культурной автономии Пензенской области и за обеспечение согласия между народами, проживающими в регионе», — сказал Ильдар Гильмутдинов, обращаясь к присутствующим.

Он отметил также, что региональная автономия является одной из самых активных в России, и сообщил о федеральной программе, в рамках которой предполагается выделять субсидии таким организациям.

В свою очередь глава региона обратил внимание на то, что представители автономии играют значительную роль в жизни субъекта РФ.

«Мы тесно сотрудничаем и всегда находим взаимопонимание», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.

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