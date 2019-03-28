Пензу посетил глава комитета Госдумы по делам национальностей Общество

Пенза, 28 марта 2019. PenzaNews. Глава комитета Госдумы России по делам национальностей, член фракции «Единая Россия», председатель совета общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия татар» (ФНКАТ) Ильдар Гильмутдинов посетил Пензу с официальным визитом в четверг, 28 марта.

Фото: Pnzreg.ru

Перед началом праздничного мероприятия по случаю 15-летия со дня образования татарской национально-культурной автономии Пензенской области он принял участие в рабочей встрече с губернатором Иваном Белозерцевым, председателем Законодательного собрания Валерием Лидиным и зампредом регионального правительства Василием Трохиным.

Также на ней присутствовал глава областной татарской национально-культурной автономии, председатель правления благотворительного фонда «Сияние», руководитель фракции ЛДПР в пензенской гордуме Жиганша Туктаров, который в середине марта вошел в состав совета ФНКАТ.

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«Мы обращаем самое пристальное внимание на вопросы межнационального согласия и помогаем регионам в вопросах реализации национальной политики. Благодарю Вас за поддержку татарской национально-культурной автономии Пензенской области и за обеспечение согласия между народами, проживающими в регионе», — сказал Ильдар Гильмутдинов, обращаясь к присутствующим.

Он отметил также, что региональная автономия является одной из самых активных в России, и сообщил о федеральной программе, в рамках которой предполагается выделять субсидии таким организациям.

В свою очередь глава региона обратил внимание на то, что представители автономии играют значительную роль в жизни субъекта РФ.

«Мы тесно сотрудничаем и всегда находим взаимопонимание», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.