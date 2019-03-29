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Глава пензенского УМВД назвал противодействие экстремизму одной из первоочередных задач

15:47 | 29.03.2019 | Общество

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Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Начальник управления МВД России по Пензенской области полковник полиции Сергей Щеткин назвал противодействие экстремизму одной из первоочередных задач, в решении которых принимают участие сотрудники полиции.

Глава пензенского УМВД назвал противодействие экстремизму одной из первоочередных задач

Фото: 58.мвд.р

«Во взаимодействии с органами местного самоуправления, общественными и религиозными объединениями и организациями обеспечено сохранение благоприятных межконфессиональных отношений, контролируемые нами миграционные процессы не являются на сегодняшний день угрозообразующим фактором», — сказал он, выступая с отчетом за 2018 года в ходе 19-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 29 марта.

Сергей Щеткин подчеркнул, что за прошлый год «не допущено террористических актов, экстремистских акций, фактов вовлечения жителей Пензенской области в подобную противоправную деятельность, резонансных нарушений общественного порядка, а также проведения несогласованных общественно-политических мероприятий».

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«Раскрыто семь преступлений экстремистской и террористической направленности. К уголовной ответственности привлечены четверо участников националистических движений и один идеолог радикального ислама. Учитывая возросшую роль сети интернет в организации вербовки и пропаганды терроризма и экстремизма, во взаимодействии с коллегами по правоохранительному блоку нами спрофилактирован и не допущен ряд экстремистских проявлений в социальных сетях, ограничен доступ к 350 электронным ресурсам, содержавшим запрещенный контент. Выявлены и пресечены факты распространения материалов, разжигающих национальную и религиозную рознь. В трех мечетях обнаружены и изъяты печатные материалы, включенные в список экстремистских», — пояснил начальник УМВД.

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