Глава пензенского УМВД назвал противодействие экстремизму одной из первоочередных задач Общество

Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Начальник управления МВД России по Пензенской области полковник полиции Сергей Щеткин назвал противодействие экстремизму одной из первоочередных задач, в решении которых принимают участие сотрудники полиции.

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«Во взаимодействии с органами местного самоуправления, общественными и религиозными объединениями и организациями обеспечено сохранение благоприятных межконфессиональных отношений, контролируемые нами миграционные процессы не являются на сегодняшний день угрозообразующим фактором», — сказал он, выступая с отчетом за 2018 года в ходе 19-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 29 марта.

Сергей Щеткин подчеркнул, что за прошлый год «не допущено террористических актов, экстремистских акций, фактов вовлечения жителей Пензенской области в подобную противоправную деятельность, резонансных нарушений общественного порядка, а также проведения несогласованных общественно-политических мероприятий».

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«Раскрыто семь преступлений экстремистской и террористической направленности. К уголовной ответственности привлечены четверо участников националистических движений и один идеолог радикального ислама. Учитывая возросшую роль сети интернет в организации вербовки и пропаганды терроризма и экстремизма, во взаимодействии с коллегами по правоохранительному блоку нами спрофилактирован и не допущен ряд экстремистских проявлений в социальных сетях, ограничен доступ к 350 электронным ресурсам, содержавшим запрещенный контент. Выявлены и пресечены факты распространения материалов, разжигающих национальную и религиозную рознь. В трех мечетях обнаружены и изъяты печатные материалы, включенные в список экстремистских», — пояснил начальник УМВД.