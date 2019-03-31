Электронная очередь за путевками в лагеря помогла оптимизировать оргпроцессы — Кувайцев Общество

Пенза, 31 марта 2019. PenzaNews. Специализированный сайт Leto58.ru, с помощью которого в Пензе в течение последних трех лет осуществляется формирование электронной очереди на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря, позволил оптимизировать процесс организации летнего отдыха детей. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал мэр Виктор Кувайцев.

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«Создание специализированного сайта сыграло положительную роль. Конечно, подготовка к летней оздоровительной кампании — сложный процесс, в который вовлечены все структуры и ведомства, имеющие отношение к организации детского отдыха, и провести его только с помощью интернет-портала невозможно. Вместе с тем наличие сайта позволило оптимизировать ряд организационных вопросов», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что данный электронный ресурс помог цивилизованно формировать очередь.

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Электронная очередь за путевками в лагеря помогла оптимизировать оргпроцессы — Кувайцев

«Родитель ставит ребенка в электронную очередь, получает талон с указанием порядкового номера, места и времени личного приема по вопросу приобретения путевки, а также список документов, необходимых для подачи заявления. Это хорошая альтернатива прежней живой очереди. Мы создали комфортные условия для граждан, максимально сократив время ожидания приема», — сказал Виктор Кувайцев.

Мэр также обратил внимание на то, что на сайте обобщена вся необходимая информация — о детских оздоровительных лагерях, условиях проживания в них, тематике смен, сроках их проведения и наличии путевок.

«Родители имеют возможность увидеть список детей в электронной очереди по каждому району, в режиме онлайн отслеживать количество свободных путевок в определенный лагерь и смену и планировать летний отдых детей. Это повышает прозрачность процесса. Если же у родителей остаются какие-либо вопросы по поводу организации летнего отдыха детей, приобретения путевок, они могут позвонить в комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы. Специалисты все подробно расскажут», — резюмировал Виктор Кувайцев.