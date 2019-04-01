В Пензе организация незаконно выдавала займы — прокуратура Общество

Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. Прокуратура Первомайского района Пензы выявила нарушения требований законодательства со стороны ООО «Адрес-58», которое на систематической и регулярной основе заключало с гражданами договоры займа на приобретение недвижимого имущества, не имея на это права.

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«Установлено, что с 18 января по 25 декабря 2018 года общество заключило 24 договора займа финансовых средств на приобретение объектов недвижимости, расположенных на территории Пензенской области, погашение которых осуществлено за счет средств государственного материнского (семейного) капитала. Однако ООО «Адрес-58» не относится к числу субъектов, имеющих право предоставлять потребительские займы, соответствующего разрешения у него нет, в связи с чем в силу закона оно не могло заниматься такой профессиональной деятельностью», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что прокурор Первомайского района города Александра Коновалова возбудила в отношении генерального директора организации дело об административном правонарушении по ст. 14.56 КоАП РФ «Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов».

«По результатам его рассмотрения руководитель оштрафован на 20 тыс. рублей. Постановление суда о привлечении к административной ответственности вступило в законную силу. Кроме того, генеральному директору ООО «Адрес-58» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено», — пояснила собеседница агентства.