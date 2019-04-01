В Пензенской области установят 20 стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД Общество

Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. 20 стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения будет установлено в Пензенской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

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По данным ведомства, до конца года также намечено разместить автоматический пункт весогабаритного контроля и установить на автодорогах регионального значения пять метеопостов.

Планируется отремонтировать почти 125 км автомобильных дорог Пензенской агломерации, а также 14 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Благодаря этому до нормативного состояния будет доведено более 61% дорог на территории агломерации и 64,5% дорог регионального и межмуниципального значения.